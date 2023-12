Calcio giovanile

‘Valori in rete’ riparte nelle scuole primarie e nelle scuole d’infanzia del territorio ferrarese. Si tratta di un progetto annuale educativo sportivo, ideato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) a livello nazionale, finalizzato a promuovere l’attività ludico sportiva orientata al gioco del calcio. Il responsabile del progetto, Antonio Ferretti, coordinatore del settore giovanile della F.I.G.C. di Ferrara, insieme al responsabile dell’attività agonistica del Sant’Agostino calcio Nicolò Guerzoni, sono riusciti a far ripartire per il settimo anno consecutivo il progetto ‘Valori in rete’ che ha diversi obiettivi. Nello specifico gli incontri serviranno a promuovere l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti, avvicinare studenti e studentesse al gioco del calcio come forma di aggregazione sociale, favorire le conoscenze delle regole del fair play attraverso il calcio per educare al rispetto di sé, degli altri. Infine, anche favorire il gioco del calcio come strumento che include e che educhi al rispetto della parità di genere attraverso relazioni sane, fin dall’infanzia. Le scuole ferraresi interessate al progetto titolato ‘Valori in rete’ sono diverse.

A partire dalla scuola primaria paritaria ‘S’Antonio’ di Ferrara, poi le scuole primarie di Dosso, Mirabello, San Carlo, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda, oltre alla scuola dell’infanzia con il progetto ‘1,2 calciando’ di Mirabello e Vigarano Mainarda. Gli istruttori qualificati e laureati in scienze motorie o con il patentino da allenatori che si adopereranno nelle lezioni in classe con gli alunni sono Daniele Gasparetto, Elia Venturini, Francesco Garuti, Ala Madhour e Antonio Ferretti. Gli allenatori-educatori effettueranno incontri con gli alunni per due ore settimanali per le classi prime e seconde da fine novembre ad inizio giugno 2024. Il responsabile della F.I.G.C. di Ferrara ha voluto ringraziare la presidenza delle varie scuole e tutte le docenti coinvolte per aver aderito al progetto. Un progetto che mette insieme l’educazione dei diritti e regole, alla pratica sportiva del calcio.

Mario Tosatti