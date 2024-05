Calcio giovanile. A Gallo è tempo di Memorial Govoni per gli juniores

E’ iniziata ieri la trentaseiesima edizione del torneo di calcio giovanile, Memorial Biagio e Franco Govoni, ospitato come sempre nel campo sportivo di Gallo. E’ il torneo di categoria Juniores più importante che si disputa nella nostra provincia, e come sempre il parco delle partecipanti è di notevole qualità. "Anche in questa edizione – afferma Carlo Baldissara, presidente del Gallo, società organizzatrice della manifestazione – sono state selezionate le migliori squadre della categoria Juniores Under 19 dei campionati regionali dell’Emilia-Romagna. Da segnalare il ritorno di due squadre che non erano presenti nella passata edizione, il Persiceto 85 e il Granamica". Al calcio d’inizio non mancherà la vincitrice della passata edizione, il Sasso Marconi, la formazione bolognese che negli ultimi anni ha scritto sull’albo d’oro per ben quattro volte. Il Sasso l’anno scorso ha vinto il trofeo giovanile battendo in finale il Masi Torello 1-0 con una rete di Zhuia. Trofeo poi consegnato dal sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti al capitano Rinieri. Secondo gradino del podio l’anno scorso al Masi Torello Voghiera, premiato con il Trofeo del Comune di Poggio Renatico dal vice sindaco e assessore allo Sport, Andrea Bergami. Ricordiamo che sono previste due partite per sera: la prima alle 20 e la seconda alle 21.30.