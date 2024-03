Calcio giovanile. A Rubiera scatta la 35ª edizione del torneo Zini

Scatta alle 19 la 35ª edizione del Memorial "Gustavo Zini", un classico del calcio giovanile nel periodo pasquale, organizzato dalla Rubierese sul prato verde del "Valeriani" con 9 partecipanti della categoria Allievi (annate 2007/08). Un evento che ha visto scendere in campo, in passato, giocatori del calibro di Albertini, Toni e Zaccardo, diventati poi professionisti ad alti livelli. L’inizio è subito di quelli da non perdere, dal momento che i padroni di casa sfideranno nel match inaugurale nel derby che apre il girone A la Reggiana.

Il calendario – Alle 20,30 spazio alla "prima" del girone B, con la sfida tra Imolese e Pergolettese; domani, nei medesimi orari, la Cremonese affronterà lo Sporting Club Goito, mentre in serata il Sassuolo incrocerà la già citata Imolese. Venerdì alle 19 sarà la volta del derby del Secchia, che metterà di fronte Reggiana e Modena, coi giallo-blu che vinsero la prima edizione nel 1987, seguito poi dai campioni in carica del Fiorenzuola, opposti allo Sporting Club Goito. Sabato pomeriggio si concluderà la prima fase con Sassuolo-Pergolettese (15), Fiorenzuola-Cremonese (16,30) e Modena-Rubierese (18), per definire il quadro delle semifinaliste: staccheranno il pass la prima classificata di ciascun raggruppamento, più la migliore seconda. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua le due semifinali, rispettivamente alle 15 e alle 16,30, mentre alle 10,30 del giorno di Pasquetta si assegnerà il trofeo: lo scorso anno, come detto, si impose il Fiorenzuola, che superò ai rigori la rivelazione Ausonia.