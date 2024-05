Calcio giovanile: anche oggi numerose sfide al trofeo Nuzzo. La coppa dei campioni under 12. L’ospite clou è Javier Zanetti

AREZZO

È in pieno svolgimento la decima edizione del trofeo internazionale "Davide Nuzzo-Estra cup" che vivrà domani la giornata finale. La competizione, organizzata da BDF Sport Events rappresenta un punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale ed internazionale per la categoria under 12, tanto da essere denominata dagli addetti ai lavori "la coppa dei campioni under 12".

Partecipano al torneo il Milan (campione in carica), Borussia Dortmund, Juventus, Inter, Paris Saint Germain, Roma, Fiorentina, Psv Eindhoven, Napoli, Monza, Club Brugge, Dinamo Kiev, Empoli, Malmo, Brno, Brondby, Rive de Gier, Mtk Budapest, Djurgardens, Red Bull Salisburgo, solo per citarne alcune. Il "Davide Nuzzo" coinvolgerà in questo fine settimana oltre 500 atleti e 100 tecnici provenienti da diversi paesi europei, ed è stimato un flusso turistico di circa 3.000 persone sulle strutture sportive e ricettive di Arezzo.

Ospite d’eccezione il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti che si è intrattenuto sui campi dell’Arezzo Academy dove ha seguito il figlio che gioca nell’Inter.

L’ex capitano neroazzurro è stato ospite in Fraternita per un seminario e ha presentato anche alcune iniziative di beneficenza legate alla sua fondazione Pupi. Ieri sera allo stadio comunale "Città di Arezzo" si è svolto il galà insieme a tutti i club partecipanti.

Oggi giornata intensa di partite e domani l’atto finale. Soddisfatto il responsabile del torneo, Luigi Santoro: "La decima edizione del trofeo deve dare continuità alla manifestazione che ha ricevuto grande lustro nel biennio aretino. Sia dal punto di vista sportivo, che sociale, vorremmo essere nuovamente protagonisti. Questo torneo sta sempre più diventando un punto di riferimento per la categoria under 12 in Europa".

Poi si sofferma sul parterre di squadre dell’edizione 2024: "Lo scorso anno ci sono state squadre di caratura internazionale, ma quest’anno verranno rappresentate tantissime nazioni europee con squadre di blasone incredibile".

Andrea Lorentini