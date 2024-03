Calcio giovanile: ben 170 ragazzini parteciperanno a due tornei sulla nostra riviera. Football e mare: che trasferta per il Santos 1948

Tutto pronto per la trasferta in Romagna, in riva all’Adriatico, per ben 170 ragazzi del Santos 1948 che prenderanno parte a due tornei che si giocheranno tra Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare: il Romagna Cup e l’Italy Cup. I ragazzi della società di via Tassoni si cimenteranno con formazioni provenienti da tutta Italia, circa un centinaio, suddivise in varie categoria, con la presenza anche di società in arrivo da varie parti d’Europa.

I giovani calciatori del Santos, sotto la guida dell’organizzatore Antonio Manco, del direttore sportivo Cristian Paganelli, del presidente Giovanni Anceschi e di tanti allenatori, consiglieri, dirigenti e volontari, oltre a vari genitori accompagnatori dei vari gruppi, parteciperanno alla sezione agonistica con 5 formazioni, dai 2010 ai 2007, compresi i 2009 Csi che saranno impegnate dal 31 maggio fino al 2 giugno. Sempre tra Cervia, Cesenatico e Gatteo Mare si cimenteranno anche i ragazzi della Scuola Calcio del Santos, dai 2015, fino ai 2011, che si divideranno in vari gruppi per giocare a 5 a 7 e a 9, in base alle categorie, al torneo Italy Cup, che prevede partite dal 14 al 16 giugno.