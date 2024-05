Calcio giovanile: bene anche i baby del Montevarchi. I protagonisti del memorial Nardin. Tris della Lazio che supera altre big

AREZZO

Per il terzo anno consecutivo i baby della Lazio hanno vinto il memorial Aldo Nardin di calcio giovanile riservato alla categoria Pulcini (in campo i 2013 per i club dilettantistici e i 2014 per quelli professionistici) svoltosi a Chiassa Superiore.

L’organizzazione del Chiassa Sporting Club, in prima fila i fratelli Guido e Amedeo Carboni e Luca Ghinassi, l’associazione sportiva Nardin con in testa Tommaso, il figlio dell’indimenticato portiere di Arezzo, Varese, Lazio, Napoli, Ternana, Lecce, Foggia, poi allenatore e preparatore dei portieri.

Il ricavato della giornata al Calcit e numeroso il pubblico presente.

Dopo aver superato l’Inter ai rigori nella prima edizione e la Roma nel derby l’anno scorso, stavolta la Lazio nel girone finale si è trovata di fronte Ternana e Montevarchi.

I laziali hanno sconfitto i valdarnesi poi hanno battuto la Ternana 2-1, Ternana che poco prima del match conclusivo, aveva pareggiato col Montevarchi.

Alla fase finale del torneo hanno partecipato anche Roma, Empoli, Sassuolo, Spezia, OlmoponteSanta Firmina e Chiassa.

Sono intervenuti all’appuntamento anche l’assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi e il delegato provinciale Coni, Alberto Melis.