Calcio giovanile, in Romagna la Bfc Academy Cup

Prima la sfilata delle 87 squadre, poi le partite: la seconda edizione della BFC Academy Cup prende il via oggi e colora di rossoblù tutto il weekend romagnolo, fino alle premiazioni di domenica, in una grande festa da vivere tutti assieme. Non solamente gli 800 ragazzi che si divertiranno sui campi “Todoli” (Milano Marittima), “Filipi” (Cervia) e “Moretti” e “Peep” di Cesenatico, ma pure dirigenti, accompagnatori e famiglie – prevenienti da tutta Italia – che seguiranno da vicino le gare.

La formula del torneo

Il primo appuntamento è fissato oggi alle 20.30, allo stadio “Moretti” per la cerimonia inaugurale, dove sfileranno tutte le squadre. Quindi, domani mattina prenderanno inizio i cinque tornei – che si giocheranno in contemporanea – a cui parteciperanno le categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti (U13-2012), Pulcini ed Esordienti saranno suddivisi tra Torneo Rosso e Torneo Blu.

Per quanto riguarda i Primi Calci, saranno 26 le squadre partecipanti che verranno inserite in cinque gironi da altrettante compagini – a parte uno composto da sei – e in gioco in due fasi. Ogni partita avrà una durata di 20 minuti. Tutte le formazioni verranno premiate, alle 12.30, allo stadio “Moretti”.

Diciotto, invece, le partecipanti per i Pulcini che nel Torneo Rosso saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre; in quello Blu, invece, i gironi sono tre. In questo caso, ogni gara avrà due tempi da 15 minuti. Le premiazioni sono fissate allo stadio “Todoli” ore 12.30.

Salgono a 18 giri d’orologio, sempre in due tempi, le partite per gli Esordienti: 26 compagini totali, quattro gironi da altrettante squadre, a parte uno in cui ce ne saranno cinque. Agli atleti, il premio verrà consegnato alle 17.15, presso lo stadio “Peep”.

Le società partecipanti

A.P.D. Pontevecchio, A.S.D. Atletico Borgo 1993, A.S.D. Comacchiese 2015, A.S.D. Football Club Nepi, A.S.D. Fortis Juventus 1909, A.S.D. Labico Calcio, A.S.D. Le Torri Castelplanio, A.S.D. Massa Lombarda, A.S.D. Porto Fuori Calcio, A.S.D. Real Sala Bolognese, A.S.D. San Benedetto Val di Sambro, A.S.D. San Pio X Lucera, A.S.D. Sanseverinese, A.S.D. Zola Predosa, A.S.D. Union Sammartinese, Atletico S.P.M., Audax Calcio Libertas, Balça Poggese, C.S.D. Faro Gaggio Montano, FC Fornacette Casarosa, F.C. Persiceto 85, Felsina Calcio S.S.D., Fossolo 76 Calcio A.S.D., Granamica ASD, GS Duomo, Polisportiva Ma.De.Mar Mondragone., Polisportiva Stientese A.S.D., S.C.D. Progresso Calcio, Trodica Calcio Junior, U.S.D. Viscontini.