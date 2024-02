Calcio giovanile. Biondini e Savorani stendono il Ravenna

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. Vittoria di misura della Juniores, seconda, sul Prato: 1-0 rete di Giacomo Colli. Classifica girone E: Piacenza 44; Forlì 41; Ravenna, Corticella 39; Imolese 34; Pistoiese 32; Prato 29; Progresso 28; Borgo San Donnino 27; Carpi 26; United Riccione 22; Lentigione e Sammaurese 18; Mezzolara, Victor San Marino 11; Aglianese 7. Prossimo turno: United Riccione-Forlì.

Vittoria dell’Under 16 a Ravenna grazie alle reti di Biondini e Savorani. In classifica i baby biancorossi sono dietro a Imolese e Corticella. Netta vittoria interna dell’Under 15 capolista, 5-1 sul Fossolo: a segno Aresu, Gardini, Bassi, Scarpa e Conti. Largo anche il successo degli Under 14 impostisi 0-6 in casa del Torresavio B grazie alle reti di Nannetti (2), Rani (2), Martini e Bulica. In classifica al comando l’Edelweiss Jolly (23) davanti a Forlimpopoli e Pianta (22); Cesena (17) e Forlì (14).