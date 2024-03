CALCIO GIOVANILE. Cade la Juniores, vola l’Under 17

Così il settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores, ora al terzo posto, è stata battuta 1-3 a domicilio dal Victor San Marino (gol di Giacomo Colli). Classifica: Piacenza 62; Ravenna 51; Forlì 50; Imolese 46; Corticella 45; Carpi 41; Progresso, Pistoiese 40; Borgo San Donnino 37; Prato 35; United Riccione 25; Lentigione 24; Victor San Marino 20; Sammaurese 19; Mezzolara 17; Aglianese 15. Prossimo turno: Sammaurese-Forlì. Vittoria in trasferta 2-3 degli Under 17 contro il Reggio Calcio: a segno Argnani, Dal Monte e Ghetti; in classifica i baby biancorossi guidano con 70 punti davanti a Piacenza 63 e Reggio 56. Prossimo turno: Forlì-San Michele. Blitz anche dell’Under 16, terza, contro la Centese battuta 1-6 coi gol di Capasso (2), Zanetti, Biondini, Savorani e Bagnolini. Secondi dietro l’Imolese gli Under 15, che hanno vinto 4-0 sul Balca/Poggese grazie alle doppiette di Ramieri e Battelli. Infine, gli Under 14 hanno vinto 4-1 col Vecchiazzano (Milandri; Rani, Nannetti, Cale, Samorani) e 2-3 con la Virtus Cesena: a segno Baldini (2) e Vallicelli.

f. p.