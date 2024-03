CALCIO GIOVANILE. Derby amaro per la Juniores del Prato

Se la prima squadra del Prato festeggia la vittoria nel derby, altrettanto non succede nella categoria Juniores nazionali. I biancazzurri dopo il ko al Melani di Pistoia dell’andata, cadono di nuovo al cospetto degli arancioni stavolta fra le mura amiche. Eppure i presupposti alla vigilia del match erano ben altri, con i lanieri in ripresa e gli arancioni un po’ in difficoltà. La Pistoiese però dopo un match combattuto si impone col punteggio di 2-1, vanificando così la marcatura di Alessandro che aveva illuso la truppa laniera. A decidere il match in favore degli ospiti sono le realizzazioni di Di Lorenzo e Virdò, che spostano i tre punti verso Pistoia. In classifica il Prato crolla in decima posizione, dicendo ormai quasi definitivamente addio al pass nelle fasi nazionali. Troppo discontinua d’altronde è stata la compagine biancazzurra, autrice di un 2024 per lo più da dimenticare. La Pistoiese vincendo a Prato invece si rilancia in graduatoria e mette nel mirino Carpi, Corticella e Imolese. Al Prato a questo punto non resta che provare a chiudere la stagione nel migliore dei modi. A cominciare dalla trasferta di venerdì a Piacenza.