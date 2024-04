Calcio giovanile. Dlf, la forza del blasone. Obiettivo, scoprire giovani talenti

Il Dlf Calcio, storica società fiorentina del Quartiere 1 e unica realtà calcistica della zona di San Jacopino, si propone anche quest’anno come punto di riferimento sportivo e sociale. Questo grazie al suo dinamismo organizzativo e alla qualità dell’insegnamento, che ha portato alla cessione alla Fiorentina di due giovani calciatori. Proficuo l’esperto lavoro del direttore generale Pierluigi Puccinetti, coadiuvato dal responsabile della Scuola Calcio Gianni Pagani e con il supporto fondamentale della classe dirigente e dei volontari del Dlf, società fra le più antiche e gloriose di Firenze. Il club di via Paisiello, in attesa dei lavori di rifacimento del terreno di gioco e di ammodernamento dell’impianto, ha rivolto per la stagione in corso la massima attenzione verso la scuola calcio con 6 squadre presenti ai campionati federali di categoria. Sono state organizzate numerose manifestazioni sia nel periodo precampionato a settembre 2023, sia durante le feste natalizie, riscuotendo consensi di iscrizioni e un numeroso pubblico. Ora spazio ai tornei primaverili ed estivi.

Da sabato 20 aprile presso l’impianto di via Paisiello sono iniziati i classici trofei ‘Pieri e Pacini’ per le categorie Pulcini 2013 e 2014; insieme al torneo ‘Collini’ per i Primi Calci 2015, al memorial ‘Testini’ per i Primi Calci 2016 e infine il ‘Trofeo Primavera’ per i Piccoli Amici 2017. Le varie manifestazioni si concluderanno sabato 8 giugno alla presenza di autorità sportive, con la partecipazione di 35 squadre di elevato profilo qualitativo e con attività di ristorazione sul campo.

A maggio si svolgerà un triangolare per gli Esordienti anno 2012. Le squadre del Dlf prenderanno parte inoltre ai più importanti tornei della provincia, nei quali lo scorso anno hanno ottenuto affermazioni di prestigio. Dal 10 al 24 giugno si svolgerà la seconda edizione del “Campus Dlf” riservato ai nati dal 2011 al 2018.

Lo staff tecnico è composto dal responsabile Scuola Calcio Gianni Pagani e dagli istruttori Matteo Torregrossa, Gianluca Torregrossa, Vieri Pagani, Alessandro Iusi, Alfredo Col, Alberto Mengoni, Stefano Sessi, Roberto Clausi. Responsabile degli impianti Massimiliano Innocenti.

Francesco Querusti