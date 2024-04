Calcio giovanile. Doppio Dal Monte, l’Under 17 vola

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores, terza, ha vinto 0-1 sul campo del Carpi grazie alla rete di Filippo Valentini. Classifica: Piacenza 69; Ravenna 60; Forlì 59; Imolese 53; Corticella 52; Pistoiese 46; Carpi 41; Progresso, Borgo San Donnino 40; Prato 36; United Riccione 28; Lentigione, Victor San Marino 26; Sammaurese 22; Aglianese 19; Mezzolara 18. Prossimo turno: Forlì-Mezzolara. L’Under 17 si è imposta 1-2 sul campo del Sanpaimola grazie alla bella doppietta di Alex Dal Monte. In classifica i baby biancorossi guidano con 76 punti davanti a Piacenza (66) e Reggio (56). Prossimo turno: Forlì-Solierese. Pareggio per 1-1, con rete realizzata da Dylan Capasso, della squadra Under 16, terza, sul campo del Tozzona Pedagna, mentre gli Under 15 hanno vinto 2-0 col Classe grazie alle reti Marco Giardini e Lorenzo Zoli: sono a -1 dalla capolista Imolese. Infine gli Under 14, in testa assieme all’Edelweiss Jolly, hanno vinto 1-4 sul Cesena Academy grazie alle doppiette di Diego Samanti e Samele Baldini.