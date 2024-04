Calcio giovanile, due kermesse organizzate dal Colli Ortonovo al ’Marchini’. Esordienti in campo a Castelnuovo. Via al ’Torneo della Liberazione’

Doppio appuntamento con il calcio giovanile oggi e il 1° maggio organizzato dalla società Colli Ortonovo all’impianto ’Marchini’ di Castelnuovo Magra, con due tornei che vedranno scendere in campo anche alcune società professionistiche. Si parte oggi con il ’Torneo della Liberazione’ riservato agli Esordienti 2011. Sedici formazioni al via suddivise in quattro raggruppamenti: nel Girone A Viareggio, Polisportiva Madonnetta, San Angelo Lodigiano, Porcari. Girone B: Sestri Levante, Ligurnova, Monteserra, Camaiore. Girone C: San Marco Avenza, Follo, Pontremolese, Villaggio San Salvatore. Girone D: Forte dei Marmi, Montignoso, Luccasette, Capezzano. Le partite inaugurali, sul sintetico del ’Marchini’ suddiviso in due mini campi, sono in programma alle 10: Viareggio-Polisportiva Madonnetta e Sestri Levante-Ligurnova.

Si torna in campo mercoledì 1 maggio con la rassegna riservata alla categoria Esordienti 2012 alla quale partecipano nel girone A Spezia, Affrico, Lunigiana Pontremolese, Poggioletto. Girone B: Empoli, Luccasette, Colli Ortonovo, San Nicolò. Girone C: Pisa, San Marco Avenza, Lido di Camaiore, Entella. Girone D: Carrarese, Tarros Sarzanese, Ricortola, Viareggio.

Si inizia alle 10 in contemporanea con le partite Spezia-Lunigiana Pontremolese e Luccasette-Colli Ortonovo. Le squadre quattro professionistiche (Carrarese, Spezia, Empoli, Entella e Pisa) scenderanno in campo in questa competizione schierando le formazioni categoria 2013.