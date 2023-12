Calcio giovanile. Faenza Under 19, bene col Misano. Ora il Bentivoglio

Torna a vincere l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che supera 3-0 il Misano, con cui condivideva il primato in classifica, dove ora è di nuovo solo con un punto di vantaggio sul forte Medicina Fossatone. Doppietta di Zani e gol di Brunelli per il successo biancoazzurro. Il prossimo avversario sabato (ore 15) sarà il Bentivoglio, nel bolognese. Sconfitta invece l’Under 19 della Virtus Faenza di Alessandro Tosti che è stata superata 3-0 dalla Savignanese. Risultato troppo pesante per quello che si è visto in campo. I padroni di casa hanno segnato due volte da palla inattiva, con altrettante punizioni calciate benissimo, e poi in ripartenza.

Sabato prossimo i biancoverdi affronteranno sul campo amico il Sampaimola.