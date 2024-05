Calcio giovanile. Forlì, all’Under 16 il pass per l’Elite

Così il settore giovanile del Forlì. L’Under 17 di Alan Sartini, prima con 85 punti davanti al Piacenza (78), nel prossimo wekend nei playoff sfiderà in casa l’Affrico Firenze. Netto successo, nell’ultima di campionato, della squadra Under 16: 0-7 sul campo della Portuense Etrusca grazie alle reti di Petrini, Toschi, Capasso, Zanetti, Bastianini, Vittori e Savorani; la squadra di Marco Camporesi, terza, ha centrato il pass per il campionato Elite della prossima stagione. La classifica finale: Imolese 86; Corticella 82; Forlì 80; Ravenna 78; Faenza 72; Riccione United 53; Progresso 51; S.Agostino 46; Rimini 45; Fossolo 43; Tozzona Pedagna 31; Delfini Rimini, Portuense 27; Misano, Mezzano 17; Centese 15; Barca Reno 9. Infine gli Under 14 di Marco Puntiroli nella prima gara del girone finale sono stati battuti 2-1 dal Ravenna (a segno Baldini).