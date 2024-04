Calcio giovanile. Forlimpopoli, i baby dal Sassuolo

Una giornata speciale. Per il progetto Generazione S del Forlimpopoli calcio col Sassuolo, un folto gruppo del settore giovanile biancazzurro si è cimentato in una serie di partite con i parietà emiliani. Le giovani leve hanno potuto trarre, così, tanti spunti di confronto e crescita affrontando le squadre di una delle realtà più importanti del panorama calcistico italiano a livello baby. Al centro sportivo di Villalunga (Reggio Emilia), cuore della ‘cantera’ neroverde, sono entrati in campo i giocatori delle annate 2013, 2014 e 2015 per partite sì ricche di agonismo, ma anche di altrettanta sportività. Il progetto, concordato tra i due club, mira a valorizzare l’attività di base della scuola calcio artusiana, grazie alla collaborazione con una società capace di fornire fondamentali approfondimenti tecnici. Anche per i dirigenti forlimpopolesi e i numerosi genitori degli oltre cinquanta piccoli atleti coinvolti un’iniziativa ricordare.

f. p.