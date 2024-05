Calcio giovanile. Gioia San Gimignano: una prestigiosa doppia impresa. Juniores e Allievi hanno dominato i rispettivi campionati

Una prestigiosa doppia impresa per il San Gimignano nei settori giovanili. Allievi e juniores festeggiano per l’affermazione finale nei rispettivi campionati provinciali. Vittorie e titoli che sono il frutto di una programmazione condotta n particolare nell’ultimo triennio ad opera del sodalizio, impegnato nel far crescere il proprio vivaio. E gli esiti non hanno tardato a emergere. Un periodo di costruzione che ha permesso ai neroverdi di raccogliere i frutti. Gli Allievi allenati da Maurizio Strappa (nella foto, in tenuta nera), con al fianco Mario Bellofatto e Gianluca Giubbolini, hanno lottato quasi sino al termine per la leadership con la Upp. Un confronto al vertice tutto valdelsano che si è risolto con il successo dei turriti nello scontro diretto disputato al Bernino nella gara decisiva in programma alla penultima giornata. Ecco i protagonisti sul campo: Razzi, Ganetti, Buzzichelli, Masi D., Masi L., Tinacci, Provvedi, Olivueri, Taglialavore, Belli, Perna, Bartalini, Fioravanti, Lazar, Testi, Seravalle, Bocci, Bindar, Ceccarelli, Vitale, Castaldi, Kamsi, Coppola. Dal canto loro gli juniores del San Gimignano si sono imposti nella graduatoria del girone della loro categoria in virtù di un rendimento perfetto, dopo un testa a testa in questo caso con la Colligiana. Il tecnico David Burresi (foto, in verde), in uno staff composto anche da Massimo Cresti, Christian Balici e Simone Innocenti, ha consentito al team di progredire e di distinguersi per una invidiabile continuità nei risultati e nel gioco espresso nelle singole partite dell’annata agonistica. Ecco i componenti: Amoroso, Bandini, Conforti, Fabbrizzi, Fusi, Giachi, Maestrini, Orsetti, Parenti, Pianigiani, Pistolesi, Polidori, Sardelli, Siciliano, Smorti, Spini, Tanzini, Tarocchi, Thiam, Vani.