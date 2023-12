Calcio giovanile. Giovanissimi, derby tra Csl Psc e Poggio

E’ la mattina del derby nel campionato Giovanissimi Elite. Al Rossi di viale Galilei alle ore 11 andrà in scena la sfida fra Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Poggio a Caiano. Un match che da un lato rappresenta una rivincita fra società rispetto allo spareggio dell’anno passato che ha fatto vincere il titolo regionale ai medicei ai supplementari, e dall’altro una sfida salvezza. I biancazzurri infatti hanno 12 punti e sono a ridosso della zona per non retrocedere. Il Poggio a Caiano invece è terzultimo e pienamente invischiato nella zona a rischio. A dovere fare punti saranno soprattutto i medicei che si devono allontanare dall’Arezzo Academy e provare ad avvicinarsi all’accoppiata Venturina - Lido Camaiore. Il Csl Prato Social Club invece è in una posizione leggermente migliore ma non fare punti nel derby significherebbe iniziare a prospettare un cammino in salita in campionato.