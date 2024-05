Calcio giovanile: gli esordienti di Bologna, Empoli, Fiorentina, Roma, Torino in campo per la seconda edizione del torneo. Inizia il torneo con i campioni del futuro

AREZZO

È tutto pronto per la seconda edizione del torneo "Città di Arezzo, manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria esordienti Primo anno e organizzato dall’Olmoponte-Santa Firmina. Si registrano alcune importanti novità a cominciare dal numero di squadra partecipanti che saranno ben 28 oltre all’utilizzo di tre impianti, ovvero il "Luciano Giunti" in Via del Verrocchio, il campo sportivo di Santa Firmina e il "Roberto Lorentini" di Pescaiola. L’aspetto più rilevante di questa edizione del "Città di Arezzo", e che conferma l’attenzione che l’Olmoponte-Santa Firmina ha per il territorio, è rappresentato dall’assegnazione di quattro coppe, una per ogni vallata della provincia di Arezzo. Quindi Casentino, Valtiberina, Valdarno e Valdichiana. Un progetto che, nelle intenzione degli organizzatori, è destinato a crescere ed arricchirsi nel futuro. Tornando ai numeri, saranno otto le formazioni professionistiche al via, mentre delle restanti squadre dilettantistiche alcune provengono anche fuori da fuori Toscana.

Si prevede che saranno circa 500 i giovani calciatori che scenderanno in campo.

Queste le formazioni partecipanti: Bologna, Empoli, Fiorentina, Pisa, Roma, Spezia, Torino, Frosinone, Montevarchi, Boreale Roma, Grifone Roma, Prato, Trestina, Sangiovannese, Vigor Perconti Roma, Figlie, Virtus San Gustino, Nuova Alba, Monteserra, Sansepolcro, Affrico, Chiassa Calcio, Terranuova Traiana, Castiglion del Lago, Donatello Udine, Castel del Piano, Junior Castello, Olmoponte-Santa Firmina.

Il "Città di Arezzo" sarà il primo eventi di una serie che vedrà la società aretina impegnata nel mese di giugno e che avrà il suo clou nell’Arretium Cup, giunta ormai alla sua dodicesima edizione. Dal 17 al 21 giugno tornano anche i Ciccio Graziani camp, con la presenza dell’attaccante campiona del mondo di Spagna ‘82.

A.L.