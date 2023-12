Calcio giovanile: goleada degli azzurrini prima della sosta. Tutto facile per gli Juniores della Pontremolese. Strapazzato il Tirrenia

Pontremolese

6

Tirrenia

0

PONTREMOLESE: Beghini (52’ Stopponi), Romito (nella foto), Bortolasi (77’ Mascia), Magistrelli (63’ Bonotti), Arrighi, Domenichini, Della Pina, Sabini, Ghiselli, Gaddari (63’ Santoni), Ribolla M (52’ Sabella). All. Giovannoni-Ferrara.

TIRRENIA: Bertuccelli, Menchini, Alberti, Tommasi, Bosco Fabio, Moriconi, Bianchi, Scanu (63’ Amorfini), Piccini, Bosco Matteo, Suffredini (56’ Lollo). All. Vita.

Arbitro: Castellini di Carrara.

Marcatori: 14’ rig. e 69’ Ghiselli, 39’ Magistrelli, 44’ Della Pina, 57’ Sabella, 61’ Arrighi.

Note: 58’ espulso Della Pina (P) per proteste.

PONTREMOLI – La Juniores della Pontremolese vola e respira aria di alta quota, il Tirrenia affonda senza nemmeno abbozzare una reazione. Centrata l’ottava vittoria in campionato con Ghiselli che si conferma bomber realizzando una doppietta. Gli azzurrini chiudono il 2023 al secondo posto con 24 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Massarosa, che ha dimostrato tutta la sua forza sconfiggendo nettamente il Viareggio. Non è stata certo una delle migliori prestazioni dei ragazzi di Giovannoni e Ferrara che danno molto spazio ai calciatori che hanno giocato meno in questa prima fase del campionato. La prima rete su rigore di Ghiselli che poi si ripeterà con un tap-in nella ripresa; quindi Magistrelli in mischia da corner e Della Pina con una bella azione personale chiudono la prima frazione sullo 3-0. Nel secondo tempo entrano Stopponi, autore di un paio di buoni interventi, e il nuovo arrivato Nicolas Bonotti. Nemmeno l’espulsione di Della Pina produce un cambio di inerzia della partita che vede gli azzurrini arrotondare il bottino sul 6-0. Ora la sosta natalizia.