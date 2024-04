Calcio giovanile: i ragazzi del 2009 sono sempre al comando del campionato. I Giovanissimi regionali della San Marco tornano a ruggire: 5-0 all’Academy Porcari

Sono tornati a ruggire i leoncini dell’annata 2009 della San Marco Avenza. La squadra Under 15, capolista nel girone C del campionato Giovanissimi Regionali, ha consolidato la propria leadership aggiudicandosi il recupero contro l’Academy Porcari con un roboante 5-0. Allo stadio Paolo Deste, trascinata dal tifo dei compagni delle altre squadre rossoblù, la compagine allenata da Saverio Beghé e Pasquale Fortunato ha azzannato fin dai primi minuti gli avversari mettendo subito al sicuro il risultato con le pregevoli reti di Prati e del rientrante Conti. La punizione di Rossi ha chiuso la prima frazione, e di fatto il match, sul 3-0. Nella ripresa sono arrivate anche le reti di Di Iorio ed Ennasiri. Questo successo è stato fondamentale per riassicurare il primato alla San Marco che dopo i due pareggi consecutivi con Montignoso e Lunigiana Pontremolese aveva visto riavvicinarsi le altre concorrenti. Il Capostrada Belvedere (Pistoia) adesso è a 4 punti ma con una partita in meno, mentre la Pistoiese è a 6 lunghezze con lo stesso numero di gare giocate. Quella avenzina sin qui è stata senza ombra di dubbio la squadra migliore. A oggi ha perso una sola gara alla seconda giornata proprio contro il Capostrada, l’unica vera rivale. Da allora è in serie positiva da 20 partite. I rossoblù vantano sia il miglior attacco del girone con ben 55 reti segnate che la miglior difesa con sole 8 reti al passivo. Alla fine del campionato mancano soltanto 4 gare. La prossima sarà domenica mattina alla Covetta contro i Giovani Via Nova, penultimi con 8 punti.