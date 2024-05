Calcio giovanile: i ragazzi di Peruzzi vincono anche a Pescara. Domenica il ritorno al Comunale. Bel tris dell’under 15 amaranto. La semifinale scudetto è più vicina

PESCARA

Una doppietta del bomber Farnese e il sigillo di capitan Lobasso regalano la vittoria all’under 15 dell’Arezzo nella gara d’andata dei quarti di finale playoff scudetto. I ragazzi di Peter Peruzzi hanno sbancato Pescara imponendosi per 3-2. Allo stadio "Zanni-Ettore D’Agostino" i baby amaranto hanno hanno dominato il primo tempo, sofferto il ritorno dei biancoazzurri, ma tirato fuori gli artigli nel finale al termine di una sfida molto combattuta e ricca di gol. Ancora una volta i giovanissimi del cavallino hanno dimostrato carattere e capacità di non mollare mai. Gli amaranto erano andati sul doppio vantaggio con Lobasso (34’) e Farnese (45’). Gli abruzzesi si erano, però, riportati in parità grazie alla doppietta di Turcu (49’ e 57’), ma al 66’ il solito Farnese fissava il punteggio sul definitivo 3-2. Un successo che mette un tassello prezioso sulla qualificazione anche se tutto si deciderà nella partita di ritorno domenica 2 giugno ad Arezzo.

In base al regolamento, gli amaranto possono permettersi di perdere con un gol di scarto e qualificarsi alle semifinali così da proseguire nel sogno tricolore. In caso di parità di reti al termine del doppio confronto accede, infatti, al turno successivo la formazione piazzata meglio in classifica al termine del campionato. In questo caso proprio l’Arezzo che ha vinto il girone davanti allo stesso Pescara.