Calcio giovanile. I tornei Velox e Nando Cleti fanno già il pieno di adesioni

Già 77 club di tutte le Marche hanno inviato la loro formale adesione alla segreteria della Maceratese e prenderanno parte alle prossime edizioni dei tornei Velox e Nando Cleti. Un numero assai elevato di iscrizioni alle manifestazioni-gioiellino rivolte al calcio giovanile, dagli Allievi a scendere fino agli Esordienti. Un totale che rischia di bissare l’exploit dello scorso anno da record con 120 partecipanti. La Maceratese ha indicato infatti in mercoledì 20 marzo la data di scadenza dei termini e, vista l’abitudine a concretizzare all’ultimo la partecipazione, il totale già raggiunto è appunto altissimo. Le competizioni invece inizieranno a maggio per concludersi a fine giugno e stavolta le fasi finali torneranno nello splendido scenario dello Stadio della Vittoria. Queste sono le società del nostro territorio già al via.

Velox Allievi, giunto alla 46ª edizione: Maceratese, Villa Musone, Matelica, Cingolana San Francesco, Academy Civitanovese, Montecosaro, Union Picena, Robur 1905, Civitanovese, Portorecanati, Montemilone Pollenza.

Velox Giovanissimi, alla 35ª edizione: Maceratese, United Civitanova, Villa Musone, Matelica, Academy Civitanovese, Union Picena, Robur 1905, Aurora Treia, Civitanovese, Montemilone Pollenza.

Passiamno al torneo "Nando Cleti", arrivato alla 38ª edizione: Maceratese, Cingolana San Francesco, Salesiana Vigor, Matelica, United Civitanova, Academy Civitanovese, Robur 1905, Aurora Treia, Civitanovese, Montemilone Pollenza.

an. sc.