Calcio giovanile. Il Maggio Limitese. Si sfidano 36 squadre

È stato svelato il programma del torneo Maggio Limitese, organizzato dall’Us Limite e Capraia Asd-Juventus Academy. Le partite si svolgeranno per tutto il mese di maggio, con il via fissato per domenica 5 e la finalissima in programma domenica 26 alle ore 21. Un programma calcistico di assoluto livello, riservato alla categoria Under 14 2010 e con 36 squadre al via, pronte a battagliare durante incontri undici contro undici da due tempi della durata di 35 minuti ciascuno (in caso di parità al termine dei due regolamentari ci saranno i calci di rigore).

Le compagini partecipanti sono state suddivise in 6 gironi formati da 6 squadre. Nel girone A si affronteranno Pontedera, Csl Prato, San Miniato Siena, Sancascianese, Poggio a Caiano e Montelupo. Nel girone B invece Zenith Prato, Pro Livorno, Fornacette, Settignanese, Sextum Bientina e Avane. Nel girone C Lucchese, Limite e Capraia nero, Academy Livorno, Terranuova Traiana, Jolly Montemurlo e Jolo. Girone D: Giovani Fucecchio, Sporting Cecina, Calenzano, Isolotto, La Pietà e Molinense. Girone E: Sestese, Monteserra, Sangiovannese, Giovani Grassina Belmonte, Florence e Prato Nord. Girone F: Prato, San Giuliano, Capostrada, Limite e Capraia bianco, Paperino San Giorgio e Ponte a Elsa.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Capraia e Limite, il presidente della società Maurizio Tramacere Falco e il responsabile dell’organizzazione del torneo Francesco Pucci, per sottolineare l’importanza di tornei come questo che consentono ai giovani calciatori di confrontarsi e crescere, auspicando che siano sempre gare improntate alla correttezza, al rispetto dell’avversario, al divertimento, nello scenario dello stadio comunale Cecchi su cui, negli ultimi anni, il club giallorosso ha puntato molto investendo ingenti risorse, non solo economiche.