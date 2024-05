Calcio giovanile: il programma delle finali dalle 14.30. Antipasto al mattino dalle 9 con la categoria dei Pulcini. Torneo Mazza: domenica ecco Cus-X Martiri,. Poggese-Dribbling e Portuense-Centese Biglietti in vendita all’angolo tra via Ortigara e Corso Piave. Appuntamento per genitori,. amici e appassionati. .