Calcio giovanile. Il torneo Elsino: maxi sfida fra trenta squadre

Il campo sportivo Baldinotti di Ponte a Elsa torna a essere protagonista del calcio giovanile estivo, con la ventesima edizione del Torneo Elsino, organizzato come ogni anno dalla locale società Us Ponte a Elsa 2005 Asd. Una manifestazione sempre molto attesa dalle tante realtà empolesi e non solo, pronte a darsi appuntamento per tutto il mese di giugno sulle sponde dell’Elsa in un torneo ricco di fascino, divertimento e, perché no, spunti tecnici di livello.

Un appuntamento che richiama sempre pure un nutrito pubblico sugli spalti. Quest’anno le categorie interessate, con oltre trenta squadre ai nastri di partenza, sono i Giovanissimi B classe 2011, gli Esordienti 2012, i Pulcini 2013, i Primi Calci 2015 e i Piccoli Amici 2017-18.

Nello specifico, ecco tutte le partecipanti. Giovanissimi B: Ponte a Elsa, Via Nova, Santa Maria e Avane. Esordienti 2012: Ponte a Elsa, Ginestra, Avane, Romaiano. Pulcini 2013: Girone A Ponte a Elsa, Avane, Ponzano. Girone B: Il Romito, Stella Rossa Castelfranco, Limite e Capraia, Romaiano. Primi Calci 2015: Ponte a Elsa rosso, Limite e Capraia, Romaiano, Prato, Castelfiorentino United, Ponte a Elsa bianco, Giovani Vinci, Limite e Capraia B, Ponzano, Ponte a Elsa nero. Piccoli Amici 2017-18 Ponta a Elsa B, Castelfiorentino United, Virtus Comeana, Stella Rossa Castelfranco, Romaiano, Casellina. Stasera al via la competizione dei Pulcini 2013 (due tempi da 20 minuti ciascuno) con questo programma: Ponte a Elsa-Avane alle 19, Limite e Capraia-Romaiano alle 19.50 e Stella Rossa Castelfranco-Il Romito alle 20.50.

Sempre oggi, ma nel campo di calcio a 7 Rosselli, adiacente al principale, si terranno invece due sfide dei Primi Calci 2015 (gare con tempi da 15 minuti ciascuno): Ponte a Elsa bianco-Castelfiorentino United alle 19.30 e Ponte a Elsa rosso-Romaiano alle 20.10. Le ultime finali saranno quelle del 26 giugno per ciò che concerne la categoria Pulcini 2013, con il triangolare per il podio (gare di un tempo da 20 minuti) e il quadrangolare per gli altri piazzamenti (unico tempo da 15 minuti).