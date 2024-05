CALCIO GIOVANILE. Il torneo ricorda Cerofolini: arrivano i baby campioni di Fiorentina, Roma e Lazio

AREZZO

Il 2° memorial "Lorenzo Cerofolini" è giunto alla fasi finali. Oggi e domani, allo stadio comunale di Capolona e Quarata, si affronteranno le dodici formazioni che hanno superato le fasi eliminatorie nei rispetti raggruppamenti. Si comincia questo pomeriggio alle 14 con il girone M che vedrà scendere in campo Perugia, Fiorentina, Figline e Capolona Quarata e il girone N con Pontedera, Empoli, Sansovino e Castiglion del Lago. Alle 17 poi toccherà al girone I dove si sfideranno Arezzo, Lazio, Cortona Camucia e Terranuova.

In contemporanea in campo per il girone L Sassuolo, Roma, Sangiovannese e Virtus San Giustino. Il torneo di calcio giovanile, organizzato dal Capolona Quarata con il patrocinio e contributo del Comune di Arezzo, è riservato alle categorie esordienti, classe 2011 per i dilettanti e classe 2012 per i professionisti.

Dedicato alla memoria del giovane atleta del Capolona Quarata prematuramente scomparso nel dicembre del 2022 e al quale è stato intitolato il campetto da calcio inserito nell’area verde di Ripa di Quarata. Il memorial ha visto la partecipazione di ventidue squadre dilettantistiche e otto professionistiche provenienti da Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Emilia Romagna. In campo per i professionisti Arezzo, Fiorentina, Empoli, Lazio, Perugia, Pontedera, Roma e Sassuolo; per i dilettanti Vivi Altotevere Sansepolcro, Castiglionese, Baldaccio Bruni Anghiari, Casentino Academy, Sansovino, Chiusi, Foiano, Arezzo Football Academy, Cortona Camucia, Tuscar, Sinalunghese, Castiglion del Lago, Bibbiena, Virtus Sangiustino, Terranuova Traiana, Sangiovannese 1927, Trestina, Atletico Levane Leona, MM Subbiano, Olmoponte Arezzo Santa Firmina, Figline 1965, Capolona Quarata.