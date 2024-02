Calcio giovanile: Juniores Elite e regionali. Zenith ko con l’Arezzo. Viaccia, un punto d’oro

Con il ko sul terreno di gioco dell’Arezzo Academy la Zenith Prato dice quasi definitivamente addio al sogno di potere lottare per il titolo nel campionato Juniores Elite. La battuta d’arresto per 2-0 al cospetto di una formazione in lotta per non retrocedere sancisce il difficile girone di ritorno che la truppa bluamaranto sta vivendo, portando la compagine di via del Purgatorio a ben sette punti dal primato detenuto dal Fratres Perignano. A rendere a dir poco in salita l’eventuale rimonta della Zenith Prato non è solo il distacco dal vertice, ma anche il fatto che davanti ci sono altre quattro squadre, che sembrano più in forma della Zenith Prato: Pontassieve, Lastrigiana, Affrico e Fucecchio. Il ko in terra aretina arriva per mano delle marcature di Sobhy e Paradiso. Chi invece sta cercando di risalire sempre di più la classifica è il Maliseti Seano. La squadra di mister Di Vivona è partita in sordina e ora si ritrova in settima piazza a cinque punti proprio dalla Zenith Prato. Unico rammarico il non essere riusciti a vincere lo scontro diretto sul campo dell’Atletico Piombino, ottava forza del girone staccata di una lunghezza dai pratesi. Il match infatti finisce a reti bianche. Passando alla Juniores regionale, pareggio pesantissimo in ottica salvezza del Viaccia che impone il pari 2-2 in trasferta alla capolista Floriagafir Bellariva. Decisivi i gol di Caca e Bellucci. Pari anche per il Csl Psc, 1-1 sul campo del Rinascita Doccia, vince 2-0 al Martini il Poggio a Caiano sul Lanciotto.