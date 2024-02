Calcio giovanile. Juniores in vetta. E ora il big match

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores ha affiancato al comando il Piacenza, fermo per riposo, grazie al 3-1 sulla Pistoiese: a segno Dal Monte, Boschi, autorete. Classifica girone E: Forlì, Piacenza 47; Ravenna 42; Corticella 39; Prato 35; Imolese, Progresso 34; Pistoiese 33; Prato 32; carpi 32; Borgo San Donnino 30; United Riccione 22; Sammaurese 19; Lentigione 18; Victor San Marino, Mezzolara 14, Aglianese 9. Prossimo turno: Piacenza-Forlì. Vittoria degli Under 17 a Ravenna con le reti di Shyti (2), Zoffoli e Branchetti. In clasifica i baby biancorossi al comando con 60 punti. Prossimo turno: Forlì-Zola Predosa. Blitz in trasferta per 2-3 degli Under 16, terzi, in casa del Fossolo: reti di Bastianini (2) e Zanetti. Sconfitta 0-2 degli Under 15, secondi dietro l’Imolese, per mano del Forlimpopoli, mentre gli Under 14, quinti, hanno battuto 0-9 il Santa Sofia: reti di Samanti (3), Baldini, Vallicelli, Rani, Nannetti, Mariotti e Falci.