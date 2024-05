Calcio giovanile. Juniores Lastrigiana ok. Affrico 2009 a segno

Grande impresa degli Juniores della Lastrigiana che nella fase finale nazionale eliminano nel doppio confronto il Liventina. Dopo il 2-2 casalingo all’andata è arrivata la splendida vittoria per 4-0 in trasferta con la Lastrigiana che vola in semifinale. Ora altro doppio confronto nelle semifinali nazionali contro il Morazzone Varese, mercoledì in trasferta e sabato alla Guardiana di Lastra a Signa alle 15,30. Lastrigiana: Hila, Castiglioni, Marchi, Sona, Becagli, De Pascalis, Ballerini, Innocenti, Tomeo, Mandolini, Sarti, Magnolfi, Bonaiuti, Fontani, Corrado, Oliveri, Vignolini, Vettori, Stefanucci, Talakhadze. All. Guasti.

Nelle finali nazionali i Giovanissimi 2009 l’Affrico, dopo il pareggio casalingo 1-1 con la Juventus Club Parma, hanno vinto 3-1 in Liguria. I ragazzi dell’Affrico hanno disputato una eccellente partita. La squadra fiorentina allenata da Matteo Gola ora riposa e aspetta il risultato della terza gara del triangolare.