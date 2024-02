CALCIO GIOVANILE. La Juniores perde lo scontro diretto Nel settore giovanile del Forlì, la squadra Juniores perde 1-0 contro il Piacenza. Under 17 pareggia, in testa alla classifica. Under 16 vince 4-1, Under 15 vince 0-1, Under 14 vince 5-2. Prossimo turno: Forlì-Lentigione.