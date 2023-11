CALCIO GIOVANILE. La Juniores riparte. Under 17 e 15 prime La scorsa settimana le formazioni giovanili del Forlì hanno ottenuto diversi risultati positivi: Juniores 0-2 al Victor San Marino, Under 17 2-3 a Sanmichelese, Under 16 1-1 in casa della capolista Imolese, Under 15 3-1 sull'Osteria Grande e Under 14 6-0 col Vecchiazzano. Classifiche in testa per Juniores, Under 17 e Under 15.