CALCIO GIOVANILE. La Juniores tiene la vetta nel mirino

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. Blitz esterno della squadra Juniores, seconda, in casa del Riccione United: 1-2, reti di Dal Monte e Boschi. Classifica: Piacenza 47; Forlì 44; Ravenna, Corticella 39; Imolese 34; Pistoiese 33; Prato 32; Progresso 31; Borgo San Donnino 30; Carpi 29; United Riccione 22; Lentigione e Sammaurese 18; Victor San Marino 14; Mezzolara 11, Aglianese 8. Prossimo turno: Forlì-Pistoiese. Pari a reti bianche della formazione Under 16 in casa col Faenza: 0-0. In classifica i baby biancorossi a1 quarto posto con 46 punti dietro ad Imolese (56), Corticella (52) e Ravenna (48). Prossimo turno: Fossolo-Forlì. Pareggio 0-0 degli Under 15 in casa dell’Accademia Rimini: i baby biancorossi in vetta a quota 47, davanti all’Imolese (46). Successo 2-0 degli Under 14 nel derby con la Pianta grazie alla doppietta messa a segno da Samuele Bandini. In classifica al comando l’Edelweiss Jolly (26) davanti a Forlimpopoli e Pianta (22); Cesena (17) e Forlì (17). f. p.