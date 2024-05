Calcio giovanile. L’under 15 di Peruzzi a Pescara. Quarti di nobiltà per lo scudetto

AREZZO

L’Under 15 dell’Arezzo all’assalto della semifinale scudetto. Questo pomeriggio va in scena il primo atto della doppia sfida dei quarti di finale contro il Pescara. Gli amaranto di Peter Peruzzi scenderanno in campo in Abruzzo, alle ore 16, allo stadio "Zanni-Ettore D’Agostino". Il ritorno domenica prossima in casa. Dopo essersi guadagnati l’accesso tra le migliori 8 formazioni d’Italia di categoria, i giovanissimi vogliano proseguire nella loro rincorsa al tricolore. Contro il Pescara avranno il vantaggio della miglior posizione in classifica avendo terminato il campionato al primo posto, proprio davanti ai biancocelesti: in caso di parità nel gol segnati tra andata e ritorno a qualificarsi sarebbe l’Arezzo. C’è grande convinzione all’intero del gruppo di potersi giocare appieno le proprie carte contro un avversario insidioso che in regular season è riuscito, comunque, a sconfiggere l’Arezzo. Un fattore che rappresenta per Farnese e compagni uno stimolo in più per riscattare quel ko (peraltro ininfluente ai fini della vittoria del girone) e dimostrare una volta di più il proprio valore.

Servirà una prestazione da squadra come spesso l’under 15 ha abituato. Il resto del tabellone dei quarti di finale propone le seguenti sfide: Alessandria-Pro Sesto, Pergolettese-Pontedera e Perugia-Virtus Francavilla. Restando al settore giovanile, non c’è solo l’under 15 a brillare. I classe 2011 dell’Accademia, allenati da Nico Bianchi, si sono aggiudicato il torneo di Lucignano battendo in finale l’Asta Tevere. Bene anche i 2015 guidati da Alessandro Padelli che hanno trionfato nel torneo "Città di Figline" riservato alla categoria under 9. Il tutto sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione quale Maurizio Sarri. Da segnalare il buon cammino dei 2012 giunti in finale al torneo di Monte San Savino e dei 2016 in quello di Lucignano.

Andrea Lorentini