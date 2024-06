Calcio giovanile. Masi Torello-Sasso Marconi. Il Memorial Govoni è affare loro

La finale del memorial "Govoni" di Gallo sarà Masi Torello Voghiera-Sasso Marconi, una riproposizione della sfida della scorsa edizione. Le finali sono in programma questa sera: alle 20 quella per il terzo posto tra Portuense e Sant’Agostino e alle 21.30 quella che decreterà la vincitrice dell’edizione 2024 tra il Masi e i bolognesi del Sasso Marconi, che vinsero l’edizione 2023 per 1-0. Il Masi ha staccato il biglietto per la finale grazie al 3-1 inflitto alla Portuense nel derby. E’ stata una bella partita con il Masi Torello Voghiera che da subito ha fatto vedere una superiorità agonistica e tecnica. In vantaggio i tricolori al 18’ con Salonia, punto di forza in Eccellenza, che riprende una corta respinta del portiere e realizza il vantaggio. La partita si decide allo scadere del secondo tempo, al 64’, sfruttando anche in questo caso una corta respinta del portiere rossonero Cocco; il più lesto ad andare sulla palla è Richetti, che realizza il doppio vantaggio. Palla al centro e c’è subito la terza rete di Solonia, autore di una doppietta, che riceve palla con bel cross in area solo di testa realizza. La rete della bandiera porta la firma di Halili, un tiro che si insacca a fil di palo. Con le due reti di questa partita Solonia diventa momentaneamente capo cannoniere del torneo con 5 reti. Nella seconda semifinale il Sasso Marconi si impone 3-0 sul Sant’Agostino.

f. v.