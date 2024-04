Calcio giovanile. Memorial ’Alberto Corsi’. Trestina ko con Pesaro

TRESTINA – Grande successo per la trentunesima edizione del ’Memorial Alberto Corsi’ di Trestina riservato alla categoria Allievi. A spuntarla è stata la Vis Pesaro che ha battuto all’ultimo atto i padroni di casa del Trestina ai calci di rigore. Pareggio nella prima gara disputata tra la Vis Pesaro e lo Sporting Arno, formazione del capoluogo fiorentino, gara poi vinta dai marchigiani ai rigori. Netta vittoria dell’Under 17 del Trestina contro i toscani per 3-0. Pareggio per 3-3 nella gara decisiva tra i bianconeri locali e la Vis Pesaro, che poi si aggiudica il trofeo ai rigori, nonostante la grande prova dell’estremo trestinese Migliorati, capace di neutralizzare ben tre tiri dagli undici metri. Il tutto dopo il forfait dell’ultimo momento dell’Arezzo. Proprio il ’Memorial Corsi’ è stato l’occasione per lanciare un sogno comune da parte del presidente bianconero Leonardo Bambini e del responsabile del settore giovanile Luca Granturchelli: dar vita ad una squadra che possa disputare la serie D con tutti i fuoriquota del settore giovanile. Intanto anche i classe 2007 Granturchelli, Tosti e Migliorati si stanno allenando stabilmente in prima squadra, oltre al classe 2006 Bucci, attenzionato da diversi club professionistici dopo la partecipazione al torneo di Viareggio.