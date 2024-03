CALCIO GIOVANILE. Memorial Cerofolini. Ecco le protagoniste. C’è anche la Roma

È tutto pronto per la seconda edizione del torneo intitolato alla memoria di Lorenzo Cerofolini, il giovane aretino che perse la vita nel dicembre del 2022 a soli 21 anni, in seguito ad un incidente stradale all’interno della frazione di Quarata. Amante del calcio, tifoso della Fiorentina, fin dalla scorso la famiglia si è attivata per l’organizzazione di un torneo di calcio giovanile che lo potesse ricordare. Da qui è nata l’idea della manifestazione che vede coinvolto in prima persona il padre di Lorenzo oltre alla società del Capolona Quarata.

Il prossimo 8 aprile prenderà il via la fase di qualificazione che proseguirà fino al 29 aprile. In campo scenderanno le formazioni, in totale 22, provenienti da Toscana e Umbria, Esordienti secondo anno che rispondono ai nomi di Sansepolcro, Castiglionese, Baldaccio Bruni, Cortona Camucia, Casentino Academy, Sansovino, Chiusi, Foiano, Arezzo Football Academy, Tuscar, Sinalunghese, Castiglion del Lago, Bibbiena, Virtus San Giustino, Terranuova Traiana, Sangiovannese, Sporting Trestina, Capolona Quarata, Figline, Atletico Levane, Subbiano e Olmoponte Santa Firmina. Sabato 4 e domenica 5 maggio le finali sui campi di Capolona e Quarata con le 8 finaliste provenienti dai dilettanti e le 8 professioniste, ovvero Arezzo, Fiorentina, Empoli, Lazio, Perugia, Pontedera, Roma e Sassuolo.