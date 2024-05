Calcio giovanile. Modena promosso in Primavera 2: il prossimo anno sarà derby

Una due giorni sportiva ricca di eventi, quella che si terrà al Mirabello, dove sono in programma ben tre manifestazioni: la finale nazionale Primavera 3, il Trofeo Berretti e il torneo ’Il calcio è la mia vita’.

Si parte venerdì alle 15, con la finale nazionale del campionato Primavera 3, che decreterà la terza squadra promossa in Primavera 2.

Il giorno dopo, sempre alle 15, le altre due squadre già sicure della partecipazione al campionato di Primavera 2, grazie alla vittoria nelle rispettive finali Playoff, si contenderanno il Trofeo Berretti.

Prima, alle 10,30, ’Il calcio è la mia vita’, torneo riservato a calciatrici e calciatori con disabilità a cui prenderanno parte Reggiana, Renate, Padova e il Ponte.

Intanto ieri il Modena è stato promosso in Primavera 2 dopo aver battuto in finale la Pro Vercelli per 4-0.