Calcio giovanile. Oggi e domani il memorial Marcello Spalletti. Dodici squadre scendono in campo con i Pulcini

Un fine settimana per ricordare un uomo con la "U" maiuscola, che ha dato tanto alla società, in venti anni di appartenenza, prima che una malattia lo portasse via a maggio del 2019. Oggi e domani torna ad Avane il secondo Memorial Marcello Spalletti. "Chi lo incontrava per la prima volta si domandava come sarebbe stato possibile andarci d’accordo – raccontano i ‘suoi’ ragazzi dell’Avane, oggi dirigenti della società giallonera –, ma se riuscivi a farlo entrare in te ti rendeva un uomo più forte con un destino forte. Marcello era un uomo generoso oltre misura, burbero dal cuore d’oro che non aveva figli ma che in realtà ne aveva tanti ’adottati’. Il calcio è uno sport bellissimo che oltre a far divertire, gioire e sognare, può essere l’occasione per conoscere persone importanti della vita e noi auguriamo a tutti di avere la fortuna che abbiamo avuto noi nell’incontrare Marcello Spalletti".

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo la manifestazione è riservata alla categoria Pulcini Secondo Anno classe 2013 per le squadre dilettantistiche e a quella Pulcini Primo Anno classe 2014 per i team di società professionistiche. Saranno 12 le compagini a scendere in campo con Avane, Castelfiorentino United, Certaldese, Virtus Montaione Gambassi, Rondinella, San Donato Tavarnelle e Tau Altopascio a misurarsi con le professionistiche Empoli, Lucchese, Pontedera, Arezzo e Renate. Una due giorni, insomma, di grande calcio giovanile che promette tanto divertimento e, perché no, partite dall’alto tasso tecnico e spettacolare.