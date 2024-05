Calcio giovanile. Oggi l’ultimo atto del torneo Nuzzo

È’ in programma questa mattina l’atto finale deI decimo trofeo Internazionale "Davide Nuzzo-Estra cup", torneo di calcio giovanile riservato alla categoria under 12 che vuole onorare la memoria del giovane atleta campano che ha perso la vita la notte del 25 agosto 2013, in un tragico incidente stradale. La finale si svolgerà alle 12,30 allo stadio comunale "Città di Arezzo" e sarà preceduta dalla due semifinali sempre al mattino. Ieri si sono svolte le gare di qualificazione dei vari gironi che hanno visto scendere in campo tra le altre Milan (campione in carica), Borussia Dortmund, Juventus, Inter, Paris Saint Germain, Roma, Fiorentina, Psv Eindhoven, Napoli, Monza, Club Brugge, Dinamo Kiev, Empoli, Malmo, Brno, Brondby, Rive de Gier, Mtk Budapest, Djurgardens, Red Bull Salisburgo.