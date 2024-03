CALCIO GIOVANILE. Poker della Juniores, ok Under 17 e 15

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores si è riscattata dopo lo stop nello scontro al vertice battendo 4-1 il Lentigione: a segno Boscherini, Tshomi, Boschi e Vallicelli. Classifica girone E: Piacenza 56; Forlì 50; Ravenna 48; Corticella 39; Imolese, Progresso, Pistoiese 37; Prato e Carpi 35; Borgo San Donnino 34; United Riccione 22; Lentigione 21; Sammaurese 19; Mezzolara 17; Victor San Marino 14, Aglianese 12. Prossimo turno: Corticella-Forlì.

Blitz degli Under 17 vittoriosi 0-2 sulla Virtus Faenza, a segno Ghetti e Fiore. In classifica baby biancorossi al comando con 64 punti. Prossimo turno: Forlì-Juventus Club Parma. Rinviata la gara dell’Under 16, terza, gli Under 15, primi con un punto in più dell’Imolese, hanno vinto 2-0 il match interno col Sasso Marconi grazie ai gol segnati da Aresu e Battelli. A riposo infine la squadra Under 14, che riprende domenica in casa del Cesena Academy.

