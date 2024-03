Calcio giovanile. Poker di Capasso, goleada Under 16

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì. La squadra Juniores è stata battuta per 4-1 sul campo del Corticella, rete della bandiera di Garavelli. Classifica girone E: Piacenza 59; Ravenna 51; Forlì 50; Corticella 42; Imolese 40; Carpi 38; Progresso, Pistoiese 37; Prato 35; Borgo San Donnino 34; United Riccione 25; Lentigione 24; Sammaurese 19; Mezzolara, Victor San Marino 17, Aglianese 12. Prossimo turno: Forlì-Victor San Marino.

Vittoria casalinga degli Under 17 impostisi 2-1 sullo Juventus Parma con gol di Shyti e Zoffoli dal dischetto. In classifica baby biancorossi al comando con 67 punti davanti a Piacenza (59) e Reggiana (56). Esagerato l’11-0 degli Under 16, terzi, sui Delfini Rimini: a segno Capasso (4), Bastianini (2), Bagnolini (2), Casalboni (2) e Savorani. Grazie all’1-2 in casa della Savignanese (Brasini e Battelli) gli Under 15 mantengono il comando davanti all’Imolese. Infine la squadra Under 14, seconda, ha battuto 15-0 il Cava/Ronco con le reti di Mariotti (5), Vallicelli (2), Rani (2), Verlicchi, Cale, Baldini, Nannetti, Elsayed e Casadei.