Calcio giovanile. Porte aperte ai giovanissimi in via del Salice. Istruttori del Frutteti e annate dal 2011 al 2019 La società Frutteti offre a bambini/e e ragazzi/e l'opportunità di provare il calcio gratuitamente con tecnici qualificati. Portare certificato medico e contattare Luca per informazioni.