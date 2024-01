Calcio giovanile. Prato, la Juniores non sa più vincere

Terza sconfitta consecutiva per la Juniores nazionale del Prato, che dopo i ko a sorpresa contro Aglianese e Carpi, perde anche nello scontro diretto casalingo contro il Ravenna. Una battuta d’arresto che significa perdere ulteriore terreno dalla vetta e aprire ufficialmente una situazione di crisi, visto che il Prato è ancora a quota zero punti nel 2024.

Il ko al Parrocchiale di Mezzana giunge col punteggio di 2-1: i lanieri hanno lottato alla ricerca quantomeno del pari che poteva muovere la classifica, ma alle fine gli ospiti hanno portato via il bottino pieno. In classifica i biancazzurri scendono in settima piazza e adesso si ritrovano col fiato sul collo del Progresso e del Borgo San Donnino. La capolista Piacenza invece scappa via a +12, e lo stesso Ravenna adesso ha sette punti di vantaggio sui lanieri. In settimana il nuovo mister dovrà cercare di capire che fine ha fatto la bella squadra che a novembre e dicembre vinceva una partita dietro l’altra.