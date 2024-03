Calcio giovanile. Ramieri e Battelli spingono l’Under 15

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. Ferma, per un turno di riposo, la squadra Juniores terza nel girone E con 50 punti. Al comando Piacenza (59), seguita dal Ravenna (51). Prossimo turno: Forlì-Victor San Marino.

Vittoria in trasferta degli Under 17 impostisi per 2-3 campo del Reggio Calcio: a segno Argnani, Dal Monte e Ghetti. Classifica: Forlì 70; Piacenza 63; Reggio 56; Imolese 51; Zola Predosa, Juventus Parma 46; Solierese, Corticella 43; Sanpaimola 40; Terre Castelli 38; Garibaldina 37; Ravenna, Noceto, Junior Cervia 35; San Michele 29; Progresso 24; S. Agostino 18; Virtus Faenza 2. Prossimo turno: Forlì-San Michele.

Blitz esterno della squadra Under 16, terza, in casa del Barca Reno: a segno Biondini, Capasso, Nannetti e Casalboni (4-0). Al secondo posto, dietro l’Imolese, gli Under 15 che hanno vinto 4-0 col Balca/Poggese grazie alle doppiette di Ramieri e Battelli.