Calcio giovanile: Roma, Lazio, Empoli e Sassuolo ai nastri di partenza del torneo. Giovani campioni al torneo Nardin

AREZZO

Alla Chiassa Superiore si alza il sipario sulla terza edizione del memorial di calcio giovanile "Aldo Nardin", riservato alla categoria pulcini classe 2013 (per i club professionistici giocheranno, invece, i 2014). L’organizzazione è della Chiassa Sporting Club con in prima fila i fratelli Amedeo e Guido Carboni, Luca Ghinassi e Tommaso, il figlio dell’indimenticato Aldo, alla cui memoria è intitolato il torneo. Portiere di Arezzo, Varese, Napoli, Ternana, Lecce, Lazio, Foggia, fra serie A, B e C, poi tecnico e allenatore dei portieri.

Figura di spessore e mai dimenticata. Nove le squadre partecipanti al memorial. Nel girone A Lazio, Spezia e Sassuolo, nel girone B Roma, Empoli e Ternana, nel gruppo C Chiassa e le due vincenti delle qualificazioni, Olmoponte Santa Firmina e Montevarchi. Si comincia alla 10 di questa mattina con la sfida tra Roma-Empoli e Chiassa-Olmoponte Santa Firmina. Chiusura con la finale prevista attorno alle 17. Le prime due edizioni sono state vinte dalla Lazio.

A.L.