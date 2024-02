Calcio giovanile: rossoblù in campo domani alle 15. Viareggio, l’Imolese sbatte sul muro Ojodu . Camara non basta: contro l’Empoli è gia decisiva

Comincia con una sconfitta contro i nigeriani dell’Ojodu City l’avventura dell’Imolese Under 19 alla 74° edizione del Torneo di Viareggio. Trovato il vantaggio con il neoarrivato Camara a 12 minuti dall’intervallo, i rossoblù sono stati ribaltati dalle reti di Obalowu e Ibrahim, senza poi riuscire a pareggiare nonostante il forcing finale. Partita piacevole al Pedonese di Pietrasanta con l’Imolese brava inizialmente a resistere agli assalti della squadra di Ogunbanjo grazie anche a Lauzkemis che prima sventa il tiro cross velenoso di Stowe e poi, su calcio d’angolo, ferma il colpo di testa di Auwal. Dopo 30 minuti di contenimento, il primo acuto rossoblù: Carpano disorienta un paio di avversari e serve Camara che, dal limite dell’area, fredda Owolabi per l’1-0. Immediato il pareggio dei nigeriani, al minuto 40, propiziato da Ibrahim: suo l’assist per Obalowu, che supera Lauzkemis. Nonostante i cambi, nella ripresa il ritmo cala. Alla prima chance, l’Ojodu passa: minuto 68, pasticcio della difesa, Ibrahim anticipa l’uscita dell’estremo difensore con un pallonetto e segna il decisivo 2-1. Qualche minuto più tardi ci sarebbe anche spazio per il tris, ma è ancora Lauzkemis a metterci i guanti su una pericolosa conclusione di Obalowu. L’Imolese reagisce, ma trova pochi spazi. L’occasione più ghiotta arriva nel recupero con El Archi che sbuca sul primo palo ma spedisce il pallone in orbita. Domani contro l’Empoli (15), vittorioso 2-0 sul Melbourne City di Alino Diamanti, sarà già decisiva.

Nel frattempo sorteggiato il calendario delle semifinali di Coppa Italia: con Trapani si giocherà al Galli il 28 febbraio, poi il ritorno in Sicilia il 13 marzo.

Giovanni Poggi