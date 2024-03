Calcio giovanile. Scivola il Prato Juniores. Il ko col Riccione fa male

E’ una sconfitta pesantissima per i sogni di post season del Prato nel campionato Juniores nazionale, quella rimediata fra le mura amiche contro lo United Riccione. Un ko per 3-2 che significa perdere altri punti rispetto alle dirette rivali per l’accesso alle fasi nazionali. Una battuta d’arresto che certifica le difficoltà dei biancazzurri nel superare formazioni di bassa classifica, proprio come la truppa del Riccione che fino al passato weekend si ritrovava a 13 punti di distacco dai biancazzurri. Divario adesso diminuito a quota dieci lunghezze dopo il colpaccio ospite in terra pratese. A firmare l’impresa dello United a Prato sono stati tre marcatori differenti: Serafini, Carbonara e Lacatus che hanno confezionato il settimo successo stagionale del Riccione. Dopo questo ko la classifica del Prato si mette sempre più in salita. I biancazzurri si ritrovano al nono posto, staccati di due lunghezze da Pistoiese e Progresso (con quest’ultimi sabato ci sarà il recupero dell’ottava giornata di ritorno). Il Carpi invece dista tre punti, mentre Imolese e Corticella sono in fuga rispetto ai lanieri.