Calcio giovanile. Talenti in erba alla Mirabilandia Spring Cup

Oltre 2000 atleti e le loro famiglie hanno affollato la Riviera romagnola in questi ultimi giorni per partecipare e assistere alla 7ª edizione della Mirabilandia Spring Cup che si è conclusa ieri con le finali, mentre oggi tutti i protagonisti, per onorare appieno la manifestazione, si dedicheranno al divertimento nel Parco di Mirabilandia, dove atleti, famiglie nonchè staff tecnico e dirigenziale potranno godersi meritati momenti di svago dopo giorni di intense emozioni sportive. Il Torneo di Adriasport ha messo in campo i soliti numeri da record, con la spettacolare cerimonia inaugurale, la sera del 25 aprile, allo Stadio Comunale "Moretti" di Cesenatico.

La cerimonia di apertura ha coinvolto 144 squadre con più di 2000 giovani atleti che hanno sfilato sotto un cielo illuminato da magnifici fuochi d’artificio, segnando l’inizio di una delle competizioni giovanili più entusiasmanti d’Italia che è continuata sino a oggi. Questo evento non è solo un torneo di calcio giovanile, ma un’ode allo sport e alla sua capacità di unire persone di diverse età e background. Le 144 squadre presenti, rappresentanti di quasi ogni regione italiana, hanno dato vita a uno spettacolo di entusiasmo e passione, supportate calorosamente dalle famiglie presenti sugli spalti.

Famiglie che hanno partecipato attivamente con coreografie elaborate e tifo vibrante colorando l’atmosfera, facendo eco ai meravigliosi fuochi d’artificio finali. I protagonisti sono giovani atleti nati tra il 2007 e il 2017, con le categorie che vanno dai Piccoli Amici con meno di 7 anni agli Allievi del secondo anno, ovvero gli Under17. che sono scesi in campo con il sogno di lasciare il segno in questo prestigioso torneo. Al di là dei risultati registrati sui tabelloni, quello che veramente conta è l’esperienza che questi ragazzi hanno vissuto insieme ai loro compagni di squadra e che ricorderanno a lungo. Tanti i campi del territorio ravennate coinvolti, tra i quali quello principale è lo Stadio dei Pini "Germano Todoli" a Milano Marittima, il "Brian Filipi" di Pinarella, quello della Polisportiva 2000 ma anche quello della Ribelle a Castiglione di Ravenna, il campo sportivo di Montaletto e, a Cannuzzo, quello della Del Duca.

u.b.