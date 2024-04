Calcio giovanile. Torneo Avis: solidarietà più forte del maltempo

Secondo appuntamento stagionale per il Torneo Avis, organizzato dal Follonica Gavorrano assieme ai direttivi Avis di Follonica e di Gavorrano-Scarlino. Si è tenuta la seconda kermesse dedicata alla sensibilizzazione per la donazione di sangue, questa volta all’impianto Nicoletti di Follonica. Giornata che si è potuta svolgere però solo a metà, con il torneo dedicato ai bimbi della Scuola Calcio, i Primi Calci 2016, che è stato interrotto per maltempo. "Fino a quel momento stava andando tutto molto bene – racconta il responsabile della Scuola Calcio Alessandro Pastorelli –. Purtroppo dopo i gironi abbiamo dovuto interrompere le partite per il temporale che stava arrivando. Abbiamo fatto in tempo a consegnare le coppe e le medaglie ai bimbi, purtroppo non siamo riusciti a fare molta sensibilizzazione per Avis proprio per l’arrivo del maltempo". Sensibilizzazione che però è stata portata avanti già nel precedente torneo delle scorse settimane a Gavorrano, mentre il responsabile Avis di Follonica Antonio Nozzoli ricorda quanto sia importante mettere a conoscenza di ciò che comporta donare il sangue. "Il rapporto con il Follonica Gavorrano è consolidato da anni – spiega – Abbiamo deciso di portare avanti questa attività di sensibilizzazione assieme all’Avis di Gavorrano-Scarlino. Vogliamo sottolineare quanto è importante agire sul territorio e l’unione che c’è tra le varie Avis. Agire nel mondo dello sport e dei giovani è un modo in cui pensiamo di trovare i migliori risultati. Ci piace iniziare dai piccolini per arrivare ai più grandi, il messaggio arriva anche ai genitori e pensiamo di agire su un campo vasto". Il maltempo non ha permesso di disputare le finali tra le formazioni impegnate nel torneo, a cui hanno partecipato i bambini dei Primi Calci 2016 in partite 5 contro 5. Nel girone A c’erano Empoli, Follonica Gavorrano (verde), Pro Soccer (nero) e Roselle. Nel girone B Orbetello, La Boracifera, Follonica Gavorrano (blu) e Pro Soccer (verde).